Engavetamento envolvendo quatro veículos deixa uma pessoa ferida na Washington Luis

Um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa ferida na noite de sábado (18), no Km 239 + 900 metros da rodovia Washington Luiz (SP-310).

De acordo com o boletim de ocorrência, por razões desconhecidas, um Astra preto, com placas de São Carlos, colidiu contra a lateral de um caminhão branco, com placas de Mirassol. Em seguida, um Gol branco, com placas de São Paulo que transitava pelo local, deparou-se com a colisão e conseguiu frear a tempo, mas foi atingido por um Vectra branco, com placas de São Carlos, cujo condutor não conseguiu evitar a colisão.

Apenas a passageira do Gol ficou ferida e foi socorrida até a Santa Casa, com ferimentos leves.

Todos os condutores foram submetidos ao teste de bafômetro e apenas o condutor do Astra, F.V.C.F., 43 anos, apresentou resultado positivo de 0,38 mg/l, e alegou que ingeriu apenas duas latas de cerveja, mas apresentava sinais de embriaguez.

O acusado foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.045,00, que foi paga, sendo ele liberado.

