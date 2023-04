Engavetamento envolve quatro carros e um ônibus na SP-215

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolveu um ônibus e quatro carros na noite desta segunda-feira (17), na rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), em São Carlos. Uma pessoa ficou ferida.

Segundo informações colhidas no local, o motorista do coletivo seguia pela rodovia sentido São Carlos/Ribeirão Bonito, quando próximo a empresa Mapfre atingiu a traseira de um Fiat/Punto.

Com o impacto o Punto acabou sendo arremessado contra uma árvore. A motorista sofreu uma fratura no braço e foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) e encaminhada até a Santa Casa.

Já o motorista do ônibus passou mal após o acidente e foi encaminhado até a UPA da Vila Prado pela concessionária.

Um Citroen/C3, uma GM/Montana e um GM/Classic também se envolveram no engavetamento, no entanto, os condutores não sofreram ferimentos.



Chovia na hora do acidente.

A Polícia Militar Rodoviária e funcionários do DER também estiveram no local para atendimento da ocorrência.

