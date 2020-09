Engavetamento deixa dois feridos no Centro

Crédito: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Duas pessoas ficaram feridas na tarde desta terça-feira (29) em um engavetamento na região central de São Carlos. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Departamento de Trânsito e Polícia Militar.

Segundo informações colhidas no local, o motorista do Renault Stepway aguardava um Peugeot 208 sair da vaga na rua Episcopal, quase cruzamento com a rua Doutor Carlos Botelho, quando o veículo foi atingido na traseira por uma caminhonete.

O motorista do Renault e a passageira se feriram levemente. Ambos foram atendidos pelo Samu e Corpo de Bombeiros, depois encaminhados até a Santa Casa.

