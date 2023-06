Engavetamento com três veículos é registrado na Washington Luiz

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo três carros foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (23), no Km 219 da Rodovia Washington Luiz (SP-310).

De acordo com informações, um Celta, uma Parati e uma picape transitavam pela rodovia no sentido capital - interior, quando o trânsito ficou lento devido ao horário de pico e acabou ocorrendo a colisão no trecho que fica entre o Tenda Atacado e a alça de acesso à SP-215.

O SAMU esteve no local, mas não houve vítimas e a Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

