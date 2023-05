Empresário são-carlense é morto a pedrada em pousada no Rio Grande do Norte

Crédito: arquivo pessoal

Um empresário natural de São Carlos foi encontrado morto dentro da própria pousada em São Miguel do Gostoso, no litoral Norte do Rio Grande do Norte. Ele tinha um ferimento na cabeça e havia uma pedra suja de sangue ao lado dele o que, segundo a Polícia Militar do município, dá indícios de que ele foi vítima de uma pedrada.

Segundo informações do portal TNH, um vizinho de Guilheme Deiroz Tosetti, de 39 anos, foi quem acionou a Polícia Militar após encontrar o corpo caído no jardim da pousada.

O crime aconteceu na Rua das Anchovas, no Centro de São Miguel do Gostoso, onde ficava a pousada do empresário. Segundo registros na Receita Federal, a pousada foi criada em 2018.

De acordo com a Polícia local, ainda não é possível saber a motivação do crime, mas câmeras de segurança nas imediações serão analisadas para tentar identificar o autor do homicídio.

A Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Gostoso vai investigar o caso.

