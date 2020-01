Empresário acusado de planejar morte de Chiquinho Campaner se entrega à Polícia

Crédito: Divulgação

O empresário do ramo de transporte público que é apontado como o mentor do assassinato do Prefeito Chiquinho Campaner acabou de se entregar em um posto de combustíveis em uma estrada em Limeira. Manoel Bento ligou para a Polícia Civil dizendo que gostaria de se entregar.

Policiais da delegacia de Ribeirão Bonito foram até o local e fizeram a detenção. Segundo o SCA apurou, o empresário negou qualquer participação no crime. Ele foi levado para o Centro de Triagem de São Carlos e deverá prestar depoimento na próxima segunda-feira.

O SCA acompanha o caso.

