Empresário acusado de participar da morte do prefeito Chiquinho Campaner presta depoimento na DIG

Com o rosto coberto, Manoel é conduzido por um policial na DIG - Crédito: Maycon Maximino

O empresário Manoel Bento Santana da Cruz, suspeito de participar da morte do prefeito de Ribeirão Bonito, Chiquinho Campaner, está neste momento prestando depoimento na sede da DIG, em São Carlos. Ele se entregou na última sexta-feira (2) aos policiais de Ribeirão Bonito em um posto de combustíveis em Limeira e desde então está preso no Centro de Triagem.

O advogado, José Roberto Garcia, conversou com o SCA e disse que Manoel nega qualquer envolvimento com o crime, mas confirma a discussão entre o seu cliente e o Prefeito. “O Manoel nega qualquer participação no homicídio do Chiquinho. Ocorreu uma discussão que segundo ele, aconteceu no final de 2018”, disse o advogado.

Manoel é proprietário de uma empresa de transportes e prestava serviços à Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, mas teve o contrato reincidido e não teria recebido pelos serviços prestados, o que teria, segundo a Polícia, motivado o crime.

Além de Manoel, segue preso o seu amigo, o vigilante Cícero Alves Peixoto, morador na zona sul da capital. Segundo a Polícia, o carro usado no crime pertence a ele. Na última semana, após ser preso, ele deu detalhes sobre o crime à Polícia Civil.

