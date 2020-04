Empresária cai em golpe ao tentar comprar Iphone pela internet

Crédito: Imagem de Jan Vašek por Pixabay

Uma empresária de 31 anos caiu em um golpe ao tentar adquirir um aparelho celular Iphone que viu pela internet.

No último dia 10 ela iniciou a negociação via Whatsapp com o suposto vendedor da capital paulista e ficou acertado o valor de R$ 1.500,00 com o frete.

Sem desconfiar, a empresária realizou a transferência bancária, mas até o momento o aparelho não foi despachado e ela foi bloqueada no Whatsapp pelo golpista e não consegue mais contato.

Se sentindo lesada, a vítima compareceu na delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também