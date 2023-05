Empresa é acusada de não cumprir contrato e causa prejuízo para cliente

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma empresa de São Carlos, que fornece aço e ferro para obras, está sendo acusada de não cumprir um acordo comercial. O fato foi registrado na noite de terça-feira, 9, na CPJ.

A vítima, de 51 anos, disse que teria feito uma encomenda que totalizou quase R$ 9 mil e pagou a vista via PIX. No dia 23 de abril foi feita entrega parcial do que foi solicitado à empresa. Posteriormente, representantes disse que a empresa estaria fechando as portas, alterou o cronograma de sua obra e causou prejuízo aproximado de R$ 6.278,00.

