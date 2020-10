Em terreno frequentado por pessoas suspeitas, GM localiza maconha e cocaína

Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima feita por um morador que pediu anonimato, guardas municipais localizaram por volta das 10h15 desta quinta-feira, 1, em um terreno na Vila Madre Cabrini, maconha e cocaína.

Uma viatura da GM realiza patrulhamento quando foi solicitado pelo morador que disse que o terreno em questão era frequentado por pessoas suspeutas.

Ao averiguar o local, os GMs localizaram uma sacola plástica enterrada em meio as folhagens no pé de uma árvore com alguns tabletes de maconha e em outro ponto no mesmo terreno uma sacola plástica com várias porções de cocaína.

Material foi apreendido e apresentado na Dise.

