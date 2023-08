Em suposta venda de moto, homem perde R$ 5 mil

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um estelionato enganou duas pessoas durante um golpe praticado em São Carlos e conseguiu com isso, amealhar R$ 5 mil. O crime foi registrado na tarde desta terça-feira, 29, na CPJ.

A vítima disse que viu no site OLX o anúncio de uma CBX 250 e se interessou pelo valor de R$ 7 mil. Entrou em contato com o suposto vendedor e após negociação, fechou em R$ 5 mil e chegou a fazer a transferência no valor.

Quando veio a São Carlos para buscar a moto, manteve contato com o dono real, que afirmou, por sua vez, que um homem foi até sua casa e disse que iria fazer surpresa para um parente e que era para ele nada comentar sobre a venda. Entretanto, comprador e vendedor perceberam posteriormente que tudo não se passava de um golpe e que uma das vítimas teve o prejuízo de R$ 5 mil.

