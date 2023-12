Mulher perde R$ 22 mil em São Carlos após solicitar "oração de reconciliação de casal"

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 41 anos, residente, em São Carlos, afirmou ter sido vítima de um golpe, que teria ocorrido domingo, 10, e foi lesada em R$ 22 mil. O crime foi registrado nesta quarta-feira, 13, na CPJ.

A vítima disse que viu no Instagram uma publicação sobre “oração de reconciliação de casal” e entrou em contato pelo WhatsApp com uma mulher que teria solicitado R$ 3 mil. Afirmou que não tinha e negocou a reza por R$ 500.

Entretanto, minutos depois, a mulher disse que a desconhecida passou a ameaçá-la, bem como o filho, dizendo que iria fazer mal a ele com orações do mal. Com medo, a vítima fez PIXs que totalizaram R$ 22 mil. O caso será investigado.

