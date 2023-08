Em estado de abandono, carro é localizado pela GM na Vila Carmem

Gol estava em estado de abandono na Vila Carmem - Crédito: Divulgação

Um carro produto de furto, foi localizado em estado de abandono por volta das 3h40 desta segunda-feira, 7, na rua Elmo José Dias, na Vila Carmem.

Uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento na região do Parque Bicão quando viram o Gol branco estacionado na via pública com o capô do motor entreaberto, as portas destrancadas e o interior em desalinho. Após pesquisa foi constatado seria produto de furto.

Segundo o proprietário, ele estacionou o carro na rua Padre Teixeira, no centro por volta das 19h de domingo, 6, e quando retornou às 21h, não encontrou.

A vítima disse que foram levados do carro, uma chave de roda, estepe, bateria, som, além de terem sido trocadas as quatro rodas e os quatro pneus O Gol foi apresentado na CPJ e posteriormente devolvido ao proprietário.

Leia Também