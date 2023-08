Em cruzamento perigoso no Aracy, dois acidentes acontecem em um prazo de uma hora

SIGA O SCA NO

Em um dos acidente, motociclista foi socorrido pela UR dos Bombeiros - Crédito: Colaborador SCA

Um cruzamento considerado perigoso no Cidade Aracy, entre as ruas Guilherme Simão Darezzo e Antônio Luiz Zanchin, resultou dois acidentes na manhã desta quinta-feira, 31, e teve como saldo negativo dois motociclistas feridos. Ambos com fraturas pelo corpo. Os motivos são ignorados.

O primeiro acidente foi registrado por volta das 7h30, quando um motociclista sofreu fratura em uma das pernas e no ombro, sendo socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

O segundo, uma hora depois, quando outro motociclista se tornou vítima após a batida em um veículo e sofreu trauma na cabeça, fratura exposta em um dos braços e no ombro. Este, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa.

