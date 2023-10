Em atendimento a ocorrência de violência doméstica, procurado por roubo é detido pela PM

Viatura no Plantão Policial - Crédito: arquivo

Policiais militares, após serem acionados via Copom para atendimento de uma ocorrência doméstica, detiveram na manhã desta terça-feira, 10, um procurado por roubo de 20 anos. O fato aconteceu na rua Luís Ferrari, no Planalto Verde.

No endereço, os policiais conversaram com o casal e após pesquisas dos antecedentes criminais dos envolvidos na ocorrência, constataram que o suspeito tinha um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de roubo. Diante do fato, após ser encaminhado à CPJ, e as deliberações de praxe, o acusado foi recolhido ao centro de triagem.

