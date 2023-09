Em alta velocidade, motociclista tenta a fuga da PM

SIGA O SCA NO

Motociclista foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 24 anos foi detido por policiais militares na manhã desta sexta-feira, 8, após tentativa de fuga em alta velocidade. Com ele havia maconha e uma quantidade em dinheiro.

Os policiais realizavam patrulhamento pela área central e no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua Visconde de Inhaúma depararam com o acusado transitando em alta velocidade.

Ao notar a viatura, o piloto tentou a fuga, despeitando a sinalização de trânsito em vários cruzamentos até abandonar a moto na rua Jesuíno de Arruda e sair correndo. Porém, foi abordado e após revista, os PMs localizaram cinco porções de maconha e R$ 2.175. Questionado, disse que seria viciado em entorpecentes e o dinheiro, da mãe. Encaminhado à CPJ, foram aplicadas as respectivas multas.

Leia Também