Edícula pega fogo na Vila Rancho Velho

Um incêndio em uma edícula, na rua do Parque, na Vila Rancho Velho, pode ter sido criminoso. A denúncia é da vítima, um idoso de 70 anos. O suposto crime teria ocorrido por volta das 23h30 desta terça-feira, 10.

Segundo consta em boletim de ocorrência, há aproximadamente um mês a filha da vítima, de 70 anos, teria permitido que um homem morasse no imóvel. Entretanto, problemas de convivência e consumo de bebida alcoólica fizeram com que ocorre desgaste entre os envolvidos e nesta terça, o homem teria sido expulso da edícula.

Mas, durante a noite a vítima teria ouvido barulho de alguém pulando o portão da moradia e minutos depois, percebeu o início de incêndio no imóvel. Uma viatura do auto bomba do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e as chamas foram debeladas. Policiais militares atenderam a ocorrência e o fato registrado na CPJ.

