Durante tentativa de roubo, ladrão agride idosa na Vila Carmem

Um homem de 42 anos, com passagens policiais por homicídio, furto e roubo, foi detido por policiais militares na tarde desta sexta-feira, 5, após tentar assaltar uma idosa de 71 anos. Durante o crime, teria agredido a vítima.

Segundo a reportagem do São Carlos Agora apurou, a idosa teria saído de um banco e caminhava pela rua Bispo Cesar Dacorso Filho, na Vila Carmem, quando foi abordada pelo criminoso que anunciou o assalto.

A idosa, que portava uma bolsa, tentou explicar que não tinha dinheiro. De maneira violenta, o acusado se apossou da bolsa e viu que de fato, não tinha nada de valor.

Revoltado, empurrou a idosa que perdeu o equilíbrio e caiu. Insatisfeito e violento, o bandido passou a bater a cabeça da mulher contra a calçada. Desesperada, a vítima gritou por socorro e uma moradora viu as agressões e acionou a Polícia Militar.

O bandido deixou o local e uma viatura que estava nas proximidades, com as características do criminoso, conseguiu a abordagem na Avenida Cícero Soares Ribeiro, no Jardim Bicão.

A princípio, ao ser indagado, negou o crime. Porém foi reconhecida pela vítima e pela testemunha. Diante dos fatos, foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante por tentativa de roubo e recolhido ao centro de triagem.

Socorrida e gestos de carinho

Após as agressões, a testemunha e o marido que presenciaram as agressões e teriam acionado a PM, deram guarida e cuidado para a idosa, que recebeu carinho e empatia após ser covardemente espancada.

