Durante patrulhamento, PM apreende carro, drogas e arma

Crédito: Divulgação

Policiais militares da Dejem em patrulhamento preventivo, apreenderam um carro, drogas e arma na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul, por volta das 18h

Os PMs realizaram a abordagem em um Gol branco, de São João da Boa Vista e durante revista encontraram um compartimento com dispositivo utilizado para ocultar objetos ilícitos.

Foi localizado em seu interior um revólver calibre 38, embalagens contendo cocaína, moedas e um caderno com anotações referente ao tráfico de drogas. Havia também em um estojo 166 microtubos com cocaína e R$ 320,00.

O suspeito que estava no carro foi encaminhado ao plantão, autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também