Durante operação no centro, GM prende acusado de furtar loja

Equipes da Guarda Municipal realizaram nesta sexta-feira, 25, na região central de São Carlos, uma operação saturação tendo como foco a praça do Mercado Municipal, devido a relatos de furtos e uso de entorpecentes.

Durante a ação de combate à criminalidade, foram abordados e qualificados nove homens, sendo que um dos suspeitos portava bijuterias semelhante à joias. Indagado, não soube informar a procedência.

Durante pesquisa pela região foi constatado que os objetos haviam sido furtados de um estabelecimento comercial e o suspeito aparecia em imagens de câmeras de segurança. O acusado foi encaminhado à CPJ.

De acordo com o comando da corporação, o intuito da operação é manter a ordem e a segurança nas dependências do entorno do Mercado Municipal e região, e dar a sensação de segurança aos frequentadores da área central.

