Durante "Operação Escapamento", oito motos são recolhidos em São Carlos

Veículos que foram recolhidos durante a ação policial - Crédito: Divulgação

Uma operação policial, que contou com equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito e Fiscalização de Posturas, foi realizada na noite desta quinta-feira, 11, em pontos estratégicos de São Carlos e que culminou com a apreensão de oito veículos.

Denominada “Escapamento”, a operação contou com a participação dos órgãos de fiscalização e segurança da cidade, com a finalidade de coibir a perturbação do sossego através dos barulhos provenientes da descarga direta que os motociclistas utilizam, além de averiguar a documentação e os antecedentes dos abordados.

Durante o bloqueio foram verificadas aproximadamente 40 motocicletas, 5 veículos, sendo feitas 20 autuações e 8 veículos recolhidos.

