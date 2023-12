Durante limpeza da SP-310, veículo é danificado por pedra

Rodovia Washington Luís - Crédito: Eixo-SP

Um boletim de ocorrência foi registrado na CPJ nesta quarta-feira, 27, dando conta que um homem de 50 anos irá solicitar reparação de danos junto a concessionária Econoroeste que administra a rodovia Washington Luís (SP-310).

Segundo ele, na tarde de quinta-feira, 21, dirigia seu veículo sentido capital/interior e no km 234 viu no canteiro central funcionários roçando a grama e um deles estaria com a roçadeira na borda sem a devida tela de proteção e uma pedra teria sido projetada no para-brisa do seu carro, causando dano. O fato foi registrado na CPJ.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também