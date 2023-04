Durante fuga, acusado de tráfico de drogas tromba com saco de lixo, cai e é detido pela Rocam

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do adolescente infrator - Crédito: Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi detido por policiais militares da Rocam na noite desta segunda-feira, 25, na rua Júlio Prestes de Albuquerque, na Vila Jacobucci.

O infrator estava em atitude suspeita e ao ver os PMs tentou a fuga, mas trombou em saco de lixo e caiu. Abordado, foi encontrado em seu poder uma sacola com 127 porções de maconha, 38 pedras de crack e 54 pinos com cocaína. A droga foi apreendida e o adolescente encaminhado à CPJ, onde o adolescente disse residir no Residencial Eduardo Abdelnur e confessou praticar o tráfico de entorpecentes.

