Durante discussão, homem sofre ameaças de morte no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

Mais um caso de violência urbana foi registrado pela Polícia Militar em São Carlos. Desta vez em um bar na Avenida José Antonio Migliato, no Cidade Aracy, nesta quinta-feira, 26.

A PM foi solicitada para atender o caso, após solicitação via Copom. Informações davam conta sobre um possível roubo em andamento.

Ao chegar no estabelecimento comercial, os policiais obtiveram a informação de que estaria acontecendo um desentendimento e R.S.G., 41 anos, armado, ameaçava C.F.R., 49 anos de morte.

No local os PMs apreenderam uma arma de fogo com numeração raspada, oito munições calibre 22 intactas, uma faca artesanal com bainha e um aparelho portátil de choque.

Diante dos fatos, o acusado foi detido e encaminhado ao plantão. Consta que ele tem passagem por latrocínio. Autuado em flagrante, foi recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também