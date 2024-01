Durante discussão, casal é agredido no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal foi alvo de agressão por volta das 5h desta segunda-feira, 1, na Avenida Marisete F.S. de Santi, no Cidade Aracy.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a mulher de 32 anos disse que o acusado seria seu ex-marido de 38 anos, com quem teve um relacionamento de 19 anos e há oito meses, está separada. Ela relata que está com um novo namorado e nesta segunda-feira teria ocorrido a violência.

O atual namorado foi a sua casa e estaria no carro, quando o agressor chegou e após breve discussão, teria dado um soco no desafeto. A mulher teria então saído da casa e após nova discussão, também teria sido agredida com um soco. Após o ato, o acusado deixou o local.

