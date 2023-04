Durante desentendimento, PMs aprendem arma de fogo

A arma foi apreendida pelos policiais militares - Crédito: Divulgação

Uma discussão terminou em agressão e a apreensão de uma arma de fogo por policiais militares. O fato teria ocorrido por volta das 17h30 em um escritório na rua Antonio Blanco, no Parque Estância Suíça.

Os PMs apuraram junto aos envolvidos que tudo começou devido a um inventário. No calor do bate-boca um homem de 49 anos entrou em vias de fato com um de 63 anos que teria sacado de uma arma. A esposa de 62 anos teria entrado na briga e um quarto envolvido, de 52 anos chegou a desarmar o que estaria com um revólver de calibre 38 em punho e tirado do local. A arma foi localizada pelos PMs em um estabelecimento comercial anexo, em um coldre, sob o balcão. Ao lado dela, oito cartuchos íntegros.

Aos PMs, todos que estavam no escritório negaram a posse da arma que foi apreendida na CPJ. Já os envolvidos também foram à Central de Polícia Judiciária para as deliberações de praxe.

