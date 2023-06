Durante assalto, vítima desarma e atira contra ladrão em São Carlos

SIGA O SCA NO

A arma foi apreendida pelos policiais militares - Crédito: Maicon Maximino

Durante um assalto, um ladrão acabou desarmado e foi alvejado pela vítima no final da manhã desta terça-feira, 13, no Jardim Social Presidente Collor. Mesmo assim, o criminoso conseguiu a fuga. A moto roubada, foi recuperada pela Polícia Militar.

Por volta das 11h, um motoboy de 30 anos realizava entregas no Jardim Social Presidente Collor e na rua José Mário Gonçalves foi abordado por dois criminosos. Um deles estava com uma garrucha .32, com duas munições.

A vítima foi rendida e no momento em que um dos ladrões passava a arma para o comparsa e montava na moto, a vítima entrou em luta corporal com aquele que ficou. Já o outro empreendeu fuga.

A vítima conseguiu desarmar o bandido que saiu correndo e entrou em um Gol prata. Neste intervalo, com a arma dos bandidos, a vítima deu um disparo. Mesmo assim o bandido fugiu no veículo.

O entregador acionou a Polícia Militar e entregou a garrucha. Foi dado alerta sobre o crime e iniciada diligências. Minutos depois, um conhecido da vítima disse a ela que um desconhecido estaria escondendo sua moto em uma mata na rua Isak Falgen, no Antenor Garcia.

Policiais militares foram ao local e localizaram a moto. Porém uma bolsa com produtos que seriam entregues e duas máquinas de crédito/débito foram levadas. Ninguém foi detido.

Leia Também