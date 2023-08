Durante abordagem, ibateense confessa furto na região do Embaré

Parte dos produtos furtados pelo ibateense no Embaré - Crédito: Maycon Maximino

Um ibateense de 21 anos foi detido por policiais militares na tarde desta quarta-feira, 23, após ter confessado um furto na região do Jardim Embaré. Com ele havia vários produtos em estariam em uma bolsa.

Os PMs chegaram até o acusado após denúncia anônima. Uma pessoa teria ligado ao Copom a afirmado que ele estaria vendendo produtos na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Equipes policiais foram acionadas e com as características do suspeito, uma equipe chegou até o acusado. Após revista, localizaram camisas oficiais do São Paulo FC, tênis, pochetes e perfumarias. Indagado, confessou o furto em uma casa no Embaré, mas não revelou o endereço. Afirmou ainda que já teria vendido um relógio, também produto de furto.

Diante dos fatos, o ibateense foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policiail. Já os produtos furtados foram encaminhados ao 2º DP e quem reconhecer algum objeto, basta comparecer no distrito policial e provar que é o(a) proprietário(a).

