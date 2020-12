Dupla vandaliza e furta Armazém de Maria; suspeitos são acusados de outros crimes

Crédito: Divulgação

Câmeras de segurança instaladas em prontos estratégicos, flagraram entre 2h30 e 3h de segunda-feira, 30, um furto praticado por dois ladrões no Armazém de Maria, localizado na rua José Pereira Pinheiro Filho, no Jardim Tangará.

Além do crime, os ladrões danificaram a central de alarme, uma TV e uma mesa de som, além de provocar vandalismo do interior do estabelecimento comercial.

O crime foi registrado na terça-feira, 1, no 1º e 4º DPs e policiais civis iniciaram investigação, uma vez que as câmeras mostram a dupla durante a ação delituosa. Eles levaram moedor de café, dois cortadores de grama, eletrodomésticos, ferramentas, materiais elétricos, engradados, botijões de gás e gêneros alimentícios.

TUDO “ZEN”

A audácia dos ladrões foi tanta que, após praticarem o crime e vandalizarem o estabelecimento, saíram normalmente após ‘estocar’ os produtos furtados em dois carrinhos de duas rodas.

O furto foi lançado nas redes sociais e uma internauta, indignada, acusou a dupla de outros crimes, ao afirmar em um post: “É o mesmo cara que entrou na minha firma e na Lanchonete do Bonde... fpd”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também