Dupla tenta assaltar motociclista em lombada na avenida Morumbi

Crédito: reprodução

Dois bandidos tentaram assaltar um motociclista na noite do último domingo (15), na avenida Morumbi, no Jardim Cruzeiro do Sul. Câmeras de um auto centro registraram a ação.

Segundo relatos do próprio motociclista, ele seguia no sentido bairro/centro e ao passar por uma lombada foi surpreendido pela dupla que estava embaixo de uma árvore.

No vídeo é possível ver um dos suspeitos com um moletom e capuz se aproximando da moto com uma arma. Ele quase derruba o motociclista que consegue escapar. Em seguida o criminoso guarda o que parece ser uma arma.

"A hora que eu vi eu estava em cima e não deu tempo de parar", contou o condutor da moto.

A Polícia Militar informou que recebeu a solicitação, realizou patrulhamento na região, mas os criminosos não foram encontrados.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também