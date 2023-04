Dupla agride e rouba moto de jovem em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Um assalto marcou a noite desta quinta-feira, 20, em São Carlos, quando um jovem de 23 anos foi a vítima. O crime aconteceu por volta das 23h no Passeio das Magnólias.

PMs que atenderam a ocorrência apuraram que o jovem estava em companhia de uma ex-namorada e uma amiga no local quando surgiu a dupla com gorros. Um estava armado. Ele teria tentado a fuga, mas as duas mulheres foram rendidas quando tentavam entrar em um carro. Temendo por elas, retornou e foi arrastado pela dupla até um matagal onde foi agredido a socos por ambos. Neste momento, as duas mulheres fugiram.

Após agredir a vítima, a dupla fugiu na Twister branca placa GBHOF76 e levaram ainda uma blusa, um capacete, R$ 56 e um cartão bancário.

O jovem foi até um condomínio e disse a vigilantes o que teria ocorrido e posteriormente a PM foi acionada. Apesar de diligências, ninguém foi detido.

