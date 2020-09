Dupla rouba Jeep Compass de empresária no Centro de São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Uma empresária de 39 anos teve o carro roubado na noite da última sexta-feira (18), na avenida Comendador Alfredo Maffei, no Centro de São Carlos.

Aos policiais a mulher declarou que estava em sua loja junto com uma funcionária quando dois homens armados com pistolas e com os rostos cobertos entraram no estabelecimento e pegaram a chave do veículo.

Em seguida a dupla fugiu levando o Jeep Compass Limited Diesel, branco, placas CUH-8028.

De acordo com a vítima, a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

