Dupla rouba carro na Praça da XV e abandona no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um assalto foi registrado por volta das 21h desta terça-feira, 25, na Praça da XV e o veículo abandonado no Cidade Aracy. A vítima foi feita refém.

Segundo policiais militares da Força Tática, uma dupla rendeu a vítima quando ela estava próxima a sua WRV cinza. Mediante ameaças, foi colocada no interior do carro e abandonada na Avenida São Carlos, próximo ao cruzamento com a rua Raimundo Correia.

Durante o contato com a vítima, outra equipe da PM localizou o carro na rua Orestes Mastrofrancisco, no Cidade Aracy e posteriormente devolvida à vítima. Os criminosos fugiram.

Leia Também