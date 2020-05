Dupla rouba carro em Descalvado e é presa pela PM no Aracy

Dois ladrões foram detidos por volta das 22h30 desta segunda-feira, 4, na Avenida Antonio Migliato, em frente a um posto de combustíveis, no Cidade Aracy. A dupla é acusada de praticar um roubo na cidade de Descalvado.

Segundo apurado, os PMs foram acionados via Copom (Centro de Operações) sobre o roubo de um Hyundai IX35 branco, na rua Milton Timóteo do Amaral, em Descalvado e segundo informações o veículo tomou sentindo São Carlos.

Uma equipe se deslocou até o km 144 da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215) e ficou defronte a um frigorífico, permanecendo em ponto de estacionamento por aproximadamente 30 minutos, quando o IX35 passou em alta velocidade sentindo São Carlos, ocorrendo a perseguição e na Avenida José Antônio Migliato, no Cidade Aracy foi possível a visualização do emplacamento que conferia com o veículo produto de roubo.

A perseguição continuou até Jardim Monte Carlo e retornou ao Cidade Aracy entrando novamente na Avenida José Antônio Migliato na contramão, parando no posto, onde o carro foi abordado com apoio de outras viaturas.

G.H.F. e um adolescente de 17 anos foram revistados e localizado um revólver calibre 32 com capacidade para seis tiros, contendo 2 munições picotadas e pertences particulares da vítima. Ambos confessaram o crime em Descalvado.

Encaminhados ao plantão, G.H.F. foi recolhido ao Centro de Triagem e o adolescente entregue ao Conselho Tutelar.

