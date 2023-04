Dupla rouba carreta carregada com mais de 58 mil litros de diesel na SP-318

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino/arquivo

Um caminhoneiro de 27 anos foi vítima de um assalto por volta dos 10 minutos desta segunda-feira, 3, na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318). Ele teve sua carreta Scania branca (placas ERO1D13) roubada e foram levados 58.600 litros de óleo diesel, um celular e uma mochila com roupas da vítima.

Na CPJ o caminhoneiro disse que saiu de Iracemápolis e seguia para Ribeirão Preto quando foi abordado por uma dupla que estava armada e encapuzada.

Após parar a carreta, teve o rosto coberto e colocado no banco traseiro de um carro preto que estaria com os bandidos. Ficou por volta de 2h com os criminosos quando foi abandonado em um canavial próximo à rodovia Washington Luís (SP-310). Após conseguir ajuda de policiais, foi até a Central de Polícia Judiciária registrar a queixa.

