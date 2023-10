Dupla rende e assalta entregador de gás no Antenor Garcia

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um entregador de gás de 42 anos foi vítima de assalto por volta das 20h30 desta segunda-feira, 16, na rua Jayme Bruno, no Antenor Garcia.

A vítima compareceu na CPJ e disse às autoridades policiais que trabalhava na entrega dos produtos quando, ao parar o caminhão, foi abordado por dois criminosos sendo que um deles estaria armado. Mediante ameaças de morte, a vítima foi rendida. Um dos bandidos entrou na cabine e se apoderou de um envelope com R$ 1,1 mil em espécie e uma folha de cheque preenchida com R$ 470. Os bandidos se apoderaram ainda do seu celular e carteira com documentos e mais R$ 300. Posteriormente, empreenderam fuga.

