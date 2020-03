Crédito: Arquivo/SCA

Dois criminosos assaltaram um posto de combustíveis localizado na Avenida México, na Vila Brasília, na madrugada de quarta-feira, 18 e mediante ameaças de morte, levaram R$ 307.

Segundo a vítima, um funcionário do estabelecimento comercial, a dupla estava encapuzada e um deles armado com uma faca. Após o crime, ambos fugiram com o dinheiro.

