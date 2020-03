Dupla invade pizzaria e assalta gerente no Bela Vista

Crédito: Arquivo/SCA

A gerente de uma pizzaria localizada na rua Dr. Gastão de Sá, no Bela Vista, foi vítima de um assalto por volta das 22h30 deste domingo, 8. Na manhã desta segunda-feira, 9, compareceu ao 1º e 4º DPs para relatar o crime.

V.M.S.N., 28 anos, disse que estava com um funcionário no estabelecimento quando entrou um homem e sentou-se em uma cadeira e pediu o cardápio. Minutos depois, o ladrão, que estava encapuzado e armado e mediante ameaças de morte, rendeu a vítima. O primeiro suspeito se apoderou de um notebook, um celular e R$ 300 da vítima. Após o crime, ambos fugiram. Gerente e funcionário foram trancados no banheiro.

