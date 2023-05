Dupla invade casa e assalta idoso no centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois criminosos praticaram um assalto por volta das 3h desta segunda-feira, 1, na rua Visconde de Inhaúma, no centro de São Carlos.

Um idoso de 80 anos foi vítima. Disse às autoridades que assistia TV quando foi surpreendido pela dupla. Um estava armado com uma faca. A vítima foi colocada no banheiro e amarrada com um fio. Teve a boca amordaçada. Porém, conseguiu se soltar e pediu por socorro.

Os bandidos se assustaram e fugiram quando tentavam levar o carro da vítima. No interior havia vários objetos que seriam levados. No entanto, o idoso deu falta de R$ 975,00 e três relógios.

