Dupla furta obras em São Carlos e deixa proprietários em alerta

Um dos suspeitos aparece carregando uma carriola. - Crédito: Reprodução

Dois ladrões praticaram um furto na manhã de domingo, 19, em uma obra localizada na rua Roberto Simonsen, na Vila Pelicano.

O proprietário, o advogado S.S.N., 50 anos, compareceu ao 2º DP nesta segunda-feira, 20 e relatou às autoridades policiais que teria ido fiscalizar o local quando deparou com um tapume danificado e foi alertado por um vizinho que dois desconhecidos em um caminhão teriam levado duas carriolas.

Foi registrado BO e a vítima salientou que tem imagens, fornecidas através de câmeras de segurança.

A dupla pode ter furtado outra obra no final de semana no Jardim Cruzeiro do Sul. O modus-operandi é o mesmo e a caminhão é semelhante ao utilizado no furto da Vila Pelicado.

Quem tiver informações sobre a dupla pode ligar para o telefone 190 ou disque-denúncia pelo 181.

