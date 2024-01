Dupla em moto assalta posto de combustíveis no Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um posto de combustíveis localizado na Avenida Vicente Laurito, no Cidade Aracy, foi alvo de assaltantes por volta das 22h de quinta-feira, 28. A ocorrência foi registrada ontem na Polícia Civil.

Um frentista de 2.5 anos compareceu na CPJ e afirmou às autoridades policiais que realizava o fechamento do caixa quando foi surpreendido por um criminoso que estaria armado com um revólver. Mediante ameaças de morte, foi obrigado a entregar R$ 603. A vítima disse ainda que um comparsa do desconhecido estaria com uma moto do lado de fora do estabelecimento aguardando a conclusão do crime. Posteriormente ambos fugiram no veículo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também