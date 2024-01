Dupla em bike furta moto no Ipanema e proprietário pede ajuda

SIGA O SCA NO

A moto que foi furtada da casa no Jardim Ipanema - Crédito: Divulgação

Uma moto foi furtada na tarde desta segunda-feira, 1, de uma casa no Jardim Ipanema. O proprietário pede ajuda no sentido de localizar o veículo. Informações podem ser encaminhadas para o 190.

A vítima disse que a moto ainda não tem placa, pois foi aquisição recente. Uma dupla em uma bike arrombou o portão da garagem e levou o veículo.

Um dos comparsas fugiu com a moto e o capacete. Já o comparsa fugiu com levando a bike do companheiro de crime.

