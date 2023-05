Dupla é presa pela PM acusada de assaltar vizinhos no Jardim Nova São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Dois homens foram presos no final da manhã desta terça-feira (30) suspeitos de assalto contra dois idosos no Jardim São Carlos.

Segundo informações, a vítima de 64 anos chegava em casa na rua Geminiano Costa e parou para conversar com o vizinho de 63. Neste momento foram surpreendidos pelos dois indivíduos, sendo que um deles portava um simulacro de revólver.

Dos vizinhos os bandidos roubaram celulares, R$ 700,00 e um veículo Peugeot/206.

Logo após o assalto a Polícia Militar foi acionada e através das filmagens de câmeras de monitoramento conseguiram as características dos criminosos.

Durante patrulhamento uma equipe localizou os suspeitos defronte a Escola Marivaldo Carlos Degan, no bairro Cidade Aracy. Um deles já havia trocado de roupa, enquanto que o outro usava as mesmas vestes usadas no assalto. Aos PMs, eles confessaram o crime.

O carro roubado foi encontrado dentro de uma casa na rua José Seschi, no Planalto Verde, onde também foi localizado o simulacro de revólver e uma quantia em dinheiro. O restante do dinheiro e os dois celulares não foram encontrados.

Os dois homens de 18 e 32 anos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência está sendo apresentada e até o término desta reportagem a situação deles ainda não havia sido definida.

