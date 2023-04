Dupla é presa em flagrante por roubo no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente e um jovem foram presos em flagrante por roubo a residência, nesta noite de sexta-feira (21), no Santa Felícia.

Os bandidos, armados com uma faca, invadiram a residência de um conhecido, localizada na Rua Alberto Lanzone, renderam a mulher dele, com duas crianças pequenas, roubaram uma TV e fugiram, porém alguém os viu saindo do local com o aparelho, suspeitou do fato e acionou a polícia.

Os acusados foram detidos na Rua Cid Silva César, em posse da TV e da faca, sendo detidos e conduzidos ao plantão policial, sendo o maior preso em flagrante por roubo.

