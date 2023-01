Dupla é presa acusada de assaltar motorista de aplicativo no Jardim Munique

SIGA O SCA NO

Dois homens foram presos pelo Rádio Patrulhamento Padrão (RPP) da Polícia Militar acusados de assaltarem um motorista de aplicativo na noite deste domingo (15), em São Carlos.

Os PMs cabo Miguel e soldado Ederson foram designados pelo Centro de Operações (COPOM) para atender a ocorrência de roubo no cruzamento das ruas Rafaela Saldanha e Domingos Juliano, Jardim Munique.

No local a vítima relatou que o assalto foi praticado por dois bandidos, sendo um deles armado. Além do GM/Prisma, foram roubados um celular e duas carteiras.

Com as características da dupla, os policiais passaram a patrulhar a região e em uma mata na Rua Rafael Petroni, no mesmo bairro, avistaram o momento em que M.A.M., 29, dispensou um celular. Perto dali abordaram G.M.A., 19, que manuseava a carteira da vítima.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi autuada em flagrante e depois recolhida ao Centro de Triagem.

O carro roubado e arma não foram localizados, no entanto, os policiais conseguiram recuperar duas carteiras com documentos, cartões bancários, além de um óculos de sol e um aparelho celular.

