Dupla é flagrada se apoderando de telhas de canteiro de obras

Telhas foram apreendidas pela PM - Crédito: Divulgação

Uma dupla foi flagrada por policiais militares se apoderando de telhas de um canteiro de obras na tarde deste domingo, 11, na rua Rio Tocantins, no Jardim Jockey Club.

Os suspeitos, de 44 anos e 18 anos, ao serem abordados durante a colocação das telhas na caçamba de uma Courier, disseram aos PMs que teriam sido autorizados na manhã do mesmo dia por um funcionário do canteiro de obras para retirar o material, porém não soube especificar quem seria. Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada para a CPJ, onde a caminhonete foi recolhida ao pátio municipal e as telhas apreendidas.

