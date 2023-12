Dupla é flagrada pela PM com entorpecentes na Vila Jacobucci

SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida pelos policiais - Crédito: Maycon Maximino

Uma dupla foi flagrada por policiais militares com entorpecentes na manhã desta quarta-feira, 20, na rua Júlio Prestes de Albuquerque, na Vila Jacobucci. Com eles, foram localizados pinos com cocaína e porções de maconha.

Os PMs patrulhavam o bairro e ao se aproximarem dos acusados, notaram a alteração no comportamento e um deles jogou um pote plástico no chão, recuperado pelos policiais.

Após revista, os PMs localizaram a droga no pote. Ambos foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial. A droga foi apreendida.

