Engenheiro é preso acusado de furtar cabos elétricos no Hospital Universitário

HU foi alvo de furto nesta quarta-feira - Crédito: Arquivo/SCA

Dois homens e um adolescente estão sendo acusados de furtar cabos elétricos de uma obra que está sendo realizada no Hospital Universitário.

De acordo com informações, um engenheiro civil que trabalha na obra foi informado via rádio que havia pessoas não autorizadas no subsolo e foi averiguar, encontrando um auxiliar geral de 29 anos e um adolescente ao lado de uma Fiat Strada onde estavam cerca de 30 metros de fios que havia sido retirados da obra.

Ao serem questionados sobre o que estavam fazendo ali, os dois suspeitos disseram que eram subcontratados de um empresa terceirizada, respresentada por outro engenheiro de 28 anos de Ibaté, que também está trabalhando no local, que foram mandados para recolher os entulhos e encontraram os cabos jogados, acreditando que deveriam recolhê-los também. Entretanto, o engenheiro do HU verificou que a porta do depósito havia sido arrombada e constatou através das imagens da câmera de segurança que o auxiliar geral foi quem arrombou, chamando o adolescente para retirar os cabos do local.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou todos os envolvidos até o 1º Distrito Policial. Na delegacia o engenheiro de Ibaté nada quis declarar. Ele e o auxiliar geral foram autuados em flagrante pelo crime de furto e recolhidos ao Centro de Triagem. Já o adolescente ficou sob os cuidados da mãe.

Essa não seria a primeira vez que eles teriam furtado cabos elétricos do HU-UFSCar.

