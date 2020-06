Dupla é flagrada com entorpecentes no Santa Felícia

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na tarde desta terça-feira, 30, guardas municipais do Canil flagraram na José Quatrochi, no jardim Santa Felicia, uma dupla em atitude suspeita. Com ambos havia entorpecentes.

Após abordagem e revista em um adolescente de 17 anos e E.F.P.J., 18 anos, nada foi encontrado. Porém ao lado, embaixo de uma pedra havia R$ 30 e próximo a um poste, 14 pinos com cocaína e 4 porções de maconha.

O adolescente assumiu estar comercializado os entorpecentes e o maior disse estar no local para realizar a compra. Ambos foram conduzidos à Dise e permaneceram à disposição da autoridade policial.

