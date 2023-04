Dupla é flagrada com entorpecentes em Ibaté

SIGA O SCA NO

A droga apreendida pelos PMs em Ibaté - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram na noite desta quinta-feira, 20, dois suspeitos no cruzamento da Avenida São Paulo com a rua Alfredo Ianoni, no Jardim Popular, em Ibaté.

O local é conhecido como “ponto de tráfico” e durante abordagem, nada foi encontrado com ambos. Porém, próximo a eles, atrás de uma mureta, havia um frasco plástico com pinos com cocaína e pedras de crack.

Ambos foram encaminhados à CPJ. Além das drogas, dois celulares foram apreendidos. Já a dupla ficou à disposição da autoridade policial.

Leia Também